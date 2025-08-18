Haushaltsberatung in Hartenstein: Sachsens Staatsregierung nutzt Schloss Wolfsbrunn für Klausur

Wer am Wochenende im Hotel Schloss Wolfsbrunn übernachten wollte, hatte schlechte Karten: Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine Minister hatten gebucht. Das Hotel übt sich in Diskretion.

Staatsmodernisierung, starke Kommunen, die Herausforderungen beim Wandel der Automobilindustrie - das sind nur einige Themen, die Sachsens Staatsregierung am Wochenende während einer Klausursitzung behandelt hat. Nicht in der Staatskanzlei in Dresden, sondern in Hartenstein. Für zwei Tage hatte sich das Kabinett von Ministerpräsident Michael...