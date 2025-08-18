Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Haushaltsberatung in Hartenstein: Sachsens Staatsregierung nutzt Schloss Wolfsbrunn für Klausur

Sachsens Regierung hatte sich zur Haushaltsklausur auf Schloss Wolfsbrunn zurückgezogen.
Sachsens Regierung hatte sich zur Haushaltsklausur auf Schloss Wolfsbrunn zurückgezogen. Bild: Ramona Schwabe
Sachsens Regierung hatte sich zur Haushaltsklausur auf Schloss Wolfsbrunn zurückgezogen.
Sachsens Regierung hatte sich zur Haushaltsklausur auf Schloss Wolfsbrunn zurückgezogen. Bild: Ramona Schwabe
Zwickau
Haushaltsberatung in Hartenstein: Sachsens Staatsregierung nutzt Schloss Wolfsbrunn für Klausur
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer am Wochenende im Hotel Schloss Wolfsbrunn übernachten wollte, hatte schlechte Karten: Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine Minister hatten gebucht. Das Hotel übt sich in Diskretion.

Staatsmodernisierung, starke Kommunen, die Herausforderungen beim Wandel der Automobilindustrie - das sind nur einige Themen, die Sachsens Staatsregierung am Wochenende während einer Klausursitzung behandelt hat. Nicht in der Staatskanzlei in Dresden, sondern in Hartenstein. Für zwei Tage hatte sich das Kabinett von Ministerpräsident Michael...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
18.08.2025
3 min.
Sachsen will mit weniger Personal handlungsfähig bleiben
Sachsen Regierung hat auf einer Haushaltsklausur erstmals über den künftigen Doppelhaushalt 2027/2028 gesprochen (Archivbild).
Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Der Landtag hat erst Ende Juni einen Doppeletat für 2025 und 2026 beschlossen. Doch schon geht es um den nächsten Finanzrahmen. Die Sorgen sind nicht geringer.
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
15.08.2025
6 min.
„Man kann auch mal aushalten, wenn gegendert wird“: So war das Sommerfest des Ministerpräsidenten in Chemnitz
Der Ministerpräsident beim Grußwort im Wirkbau.
Michael Kretschmer lud zum Sommerfest nach Chemnitz, in den Wirkbau. Wir waren vor Ort und sind den wichtigen Fragen nachgegangen: Wer war da? Wer war nicht da? Und was hält der MP denn nun vom Gendern?
Johanna Eisner
Mehr Artikel