Herausforderung Arztbesuch: Zwickauer schildert Belastung für seine pflegebedürftige Mutter

Was für viele Alltag ist, wird für Pflegebedürftige schnell zur Belastung: Ein Zwickauer erzählt, wie mühsam Arztbesuche für seine 82-jährige Mutter geworden sind – und wo es mitunter hakt.

Vorsichtig schiebt sich Margit Wustmann mit dem Rollator durch ihr Zimmer im Schloss Osterstein. „Ohne das Ding komme ich gar nicht mehr weit“, sagt die 82-Jährige und lächelt. Seit Juli 2023 lebt sie im Seniorenheim, in einem Einzelzimmer mit Blick zum Innenhof. Vorsichtig schiebt sich Margit Wustmann mit dem Rollator durch ihr Zimmer im Schloss Osterstein. „Ohne das Ding komme ich gar nicht mehr weit“, sagt die 82-Jährige und lächelt. Seit Juli 2023 lebt sie im Seniorenheim, in einem Einzelzimmer mit Blick zum Innenhof.