  • „Hier knallt’s öfter mal“: Welche Überraschungen Besucher auf dem Zwickauer Herbstrummel erwarten

Schausteller Vanessa Berger (links) und Marco Walz auf dem „Project X“, das sich ab Freitag erstmals auf dem Zwickauer Rummel drehen soll.
Schausteller Vanessa Berger (links) und Marco Walz auf dem „Project X“, das sich ab Freitag erstmals auf dem Zwickauer Rummel drehen soll. Bild: Ralf Wendland
Schausteller Vanessa Berger (links) und Marco Walz auf dem „Project X", das sich ab Freitag erstmals auf dem Zwickauer Rummel drehen soll.
Schausteller Vanessa Berger (links) und Marco Walz auf dem „Project X“, das sich ab Freitag erstmals auf dem Zwickauer Rummel drehen soll. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Hier knallt’s öfter mal“: Welche Überraschungen Besucher auf dem Zwickauer Herbstrummel erwarten
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fahrgeschäft mit Dreifach-Drehung, ein Irrgarten aus Glas mit Knall-Effekt, Wunschmusik zur Walzerfahrt oder ein neuer Tacoburger: Diese Attraktionen und mehr sollen dazu beitragen, dass das Volksfest nicht wieder zum „Totalverlust“ wird.

Nur ein Platz im „Project X“ ist besetzt. Sobald jemand vorbeiläuft, bebt die Wasserflasche, die dort abgestellt ist. Vor Aufregung, könnte man fast meinen. Aber Fahrgeschäft-Betreiber Hans Lehrmann aus Leipzig ist noch mitten beim Aufbau, bevor das Karussell ab Freitag um 14 Uhr auf dem Zwickauer Platz der Völkerfreundschaft loslegt....
