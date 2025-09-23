Historisches Dorf in Zwickau: „Dorfglühen“ wegen Bauarbeiten abgesagt

Zwickau
Der traditionelle Saisonabschluss findet in diesem Jahr nicht statt. Grund ist der Einbau einer barrierefreien Toilettenanlage.
Das für den 15. November angekündigte „Dorfglühen“ als Saisonabschluss im Historischen Dorf in Zwickau ist aufgrund von Baumaßnahmen abgesagt worden. Darüber haben die Veranstalter Diakonie Westsachsen und Alter Gasometer informiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.