Regionale Nachrichten und News
  • Historisches Dorf in Zwickau: „Dorfglühen“ wegen Bauarbeiten abgesagt

In diesem Jahr gibt es kein „Dorfglühen“.
In diesem Jahr gibt es kein „Dorfglühen“. Bild: Alter Gasometer/Archiv
In diesem Jahr gibt es kein „Dorfglühen“.
In diesem Jahr gibt es kein „Dorfglühen“. Bild: Alter Gasometer/Archiv
Zwickau
Historisches Dorf in Zwickau: „Dorfglühen“ wegen Bauarbeiten abgesagt
Redakteur
Von Jens Arnold
Der traditionelle Saisonabschluss findet in diesem Jahr nicht statt. Grund ist der Einbau einer barrierefreien Toilettenanlage.

Das für den 15. November angekündigte „Dorfglühen“ als Saisonabschluss im Historischen Dorf in Zwickau ist aufgrund von Baumaßnahmen abgesagt worden. Darüber haben die Veranstalter Diakonie Westsachsen und Alter Gasometer informiert.
