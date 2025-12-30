Hoher Sachschaden bei Glätteunfällen am Montagabend in Westsachsen

Zwickau
In Langenweißbach kommt ein Linienbus ins Rutschen, in Fraureuth und Hartenstein erwischt es zwei Pkw.
Zu drei Glätteunfällen sind Polizeibeamte am Montagabend gerufen worden. Der erste ereignete sich 17.15 Uhr in Langenweißbach. Ein Linienbus (Fahrer 59 Jahre) war auf der Thomas-Müntzer-Straße auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten. Ein ihm entgegenkommender 52-jähriger Citroenfahrer hielt noch an, um den Bus passieren zu lassen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.