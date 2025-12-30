MENÜ
Drei Glätteunfälle registrierte die Polizei Montagabend in der Region.
Drei Glätteunfälle registrierte die Polizei Montagabend in der Region. Bild: Patrick Seeger/dpa
Drei Glätteunfälle registrierte die Polizei Montagabend in der Region.
Drei Glätteunfälle registrierte die Polizei Montagabend in der Region. Bild: Patrick Seeger/dpa
Zwickau
Hoher Sachschaden bei Glätteunfällen am Montagabend in Westsachsen
Von Uta Pasler
In Langenweißbach kommt ein Linienbus ins Rutschen, in Fraureuth und Hartenstein erwischt es zwei Pkw.

Zu drei Glätteunfällen sind Polizeibeamte am Montagabend gerufen worden. Der erste ereignete sich 17.15 Uhr in Langenweißbach. Ein Linienbus (Fahrer 59 Jahre) war auf der Thomas-Müntzer-Straße auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten. Ein ihm entgegenkommender 52-jähriger Citroenfahrer hielt noch an, um den Bus passieren zu lassen....
