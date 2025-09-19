„Ich würde mich nie verbiegen“: Baumhaus als Zwickaus einziger Spielzeugladen setzt seit 25 Jahren auf Erfolgsgeheimnis

Zwickau
Seit einem Vierteljahrhundert versorgt Kai Pinkert Kinder mit Spielwaren. Trotz Coronakrise und Großbaustelle vor der Tür. Influencer empfehlen ihn auf Instagram. Sein Erfolg kommt ganz ohne Riesen-Trends wie „Paw Patrol“ und „Frozen“ aus.
Ob Holz-Traktor, Wurfdiscs mit Ball oder schräges Kuscheltier: Viele Spielsachen, die Kai Pinkert (55) im Laden Baumhaus an der Zwickauer Hauptstraße anbietet, sind Verkaufs-Dauerbrenner geworden. „Flops unter den Waren habe ich eigentlich in 25 Jahren keine erlebt“, sagt Pinkert. Überraschende Renner dagegen schon. Wer bei ihm einkauft,...
