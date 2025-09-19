Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Ich würde mich nie verbiegen“: Baumhaus als Zwickaus einziger Spielzeugladen setzt seit 25 Jahren auf Erfolgsgeheimnis

Mit Holzspielzeug hat Baumhaus-Inhaber Kai Pinkert angefangen. Bis heute ein Dauerbrenner. Doch das ist nicht längst alles, wofür das Baumhaus steht.
Mit Holzspielzeug hat Baumhaus-Inhaber Kai Pinkert angefangen. Bis heute ein Dauerbrenner. Doch das ist nicht längst alles, wofür das Baumhaus steht.
Zwickau
„Ich würde mich nie verbiegen“: Baumhaus als Zwickaus einziger Spielzeugladen setzt seit 25 Jahren auf Erfolgsgeheimnis
Von Elsa Middeke
Seit einem Vierteljahrhundert versorgt Kai Pinkert Kinder mit Spielwaren. Trotz Coronakrise und Großbaustelle vor der Tür. Influencer empfehlen ihn auf Instagram. Sein Erfolg kommt ganz ohne Riesen-Trends wie „Paw Patrol“ und „Frozen“ aus.

Ob Holz-Traktor, Wurfdiscs mit Ball oder schräges Kuscheltier: Viele Spielsachen, die Kai Pinkert (55) im Laden Baumhaus an der Zwickauer Hauptstraße anbietet, sind Verkaufs-Dauerbrenner geworden. „Flops unter den Waren habe ich eigentlich in 25 Jahren keine erlebt“, sagt Pinkert. Überraschende Renner dagegen schon. Wer bei ihm einkauft,...
