  • Im geschmückten Bus auf Tour: Weihnachtsmann besucht am Samstag Zwickauer Stadtteile

Die Weihnachtsmannfahrt hat in Zwickau inzwischen schon eine lange Tradition.
Die Weihnachtsmannfahrt hat in Zwickau inzwischen schon eine lange Tradition. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Die Weihnachtsmannfahrt hat in Zwickau inzwischen schon eine lange Tradition.
Die Weihnachtsmannfahrt hat in Zwickau inzwischen schon eine lange Tradition. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Kinder, aufgepasst: Über zehn Stationen führt eine ganz besondere Fahrt. Es geht um 10 Uhr in Planitz los und endet fünf Stunden später in Crossen.

Der Weihnachtsmann geht am Samstag gemeinsam mit den sieben Zwergen in einem festlich geschmückten Bus auf Tour durch die Zwickauer Stadtteile, um kleine Überraschungen an die Kinder zu verteilen. Start ist um 10 Uhr in Planitz (Poliklinik), dann geht es weiter nach Cainsdorf (10.30 Uhr, Rathausvorplatz), Rottmannsdorf (10.55 Uhr,...
