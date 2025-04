In Mülsen wird der 198 Opfer der Brandkatastrophe im ehemaligen KZ-Außenlager gedacht

Kranzniederlegung am 1. Mai. Mülsen ist einer der Gedenkorte beim Projekt „Denkmal Todesmarsch Mülsen Eibenstock 1945“.

In Mülsen wird am 1. Mai der Opfer eines Verbrechens im KZ-Außenlager in Mülsen St. Micheln gedacht. In der Nacht zum 1. Mai 1944 zündeten Häftlinge des KZ-Außenlagers im Textilwerk ihre Strohmatratzen an. Es war eine Revolte gegen die unmenschlichen Bedingungen im Lager, in Reaktion auf eine über die sowjetischen Häftlinge verhängte...