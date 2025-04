Karussell in Lichtentanne: Was Fans an der DDR-Kultband schätzen

Viele nahmen einen weiteren Weg auf sich, um beim Konzert von Karussell in der Kulturkirche „St. Barbara“ in Lichtentanne dabei sein zu können. „Das sind Legenden“, sagte einer der Fans.

„Schön, dass die altbekannten DDR-Bands nunmehr in zweiter Generation fortleben“, fasste Thilo aus St. Egidien zusammen, was zahlreiche Besucher am Samstagabend in der prall gefüllten Kulturkirche „St. Barbara“ in Lichtentanne dachten. Das Konzert der Leipziger Rockband Karussell hatte sogar Fans aus dem Saale-Orla-Kreis und aus Annaberg...