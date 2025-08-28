Kein Stadtfest 2026 - Aber wie will Zwickau weitere 14,5 Millionen Euro einsparen?

Zwickau
Vor acht Monaten hat das Rathaus angekündigt, gemeinsam mit den Fraktionen ein Sparpaket zu schnüren und das Stadtfest pausieren zu lassen. Seitdem gab es nur zwei gemeinsame Treffen, im Stadtrat rumort es. Was kommt an Einschnitten auf die Zwickauer zu?
Das Zwickauer Stadtfest wird 2026 pausieren. Das ist sicher, auch wenn am Ende des Fests die Organisatoren betonen, dass die endgültige Entscheidung noch aussteht. Tatsächlich sind die Fakten schon geschaffen. Im städtischen Haushalt ist für das kommende Jahr kein Geld für das Stadtfest eingeplant. Es wird durch das historische Markttreiben...
