Kinderfest „Zwikkifaxx“ in Zwickau: Polizei nimmt Ermittlungen nach Diebstahl auf

Das Fest hat 20.000 Besucher an den Schwanenteich gelockt – und Langfinger angezogen. Sie entwendeten ein Starkstromkabel. Was bisher bekannt ist.

Ein Diebstahl beschäftigt kurz nach dem Kinderfest „Zwikkifaxx“ in Zwickau die Polizei. Die Veranstaltung lockte am Samstag rund 20.000 Besucher auf das Gelände am Schwanenteich. Und Langfinger: Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein rund 130 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Es lag an der Parkstraße, wurde zuvor für die...