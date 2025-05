Kirchberg: Bei Unfall in Stangengrün werden zwei Personen verletzt

Ein Vorfahrtsfehler hat zu der Kollision geführt. Es entstand relativ hoher Sachschaden.

Kirchberg.

Bei einem Unfall im Kirchberger Ortsteil Stangengrün sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden, zudem entstand Sachschaden. Darüber hat die Polizei am Freitag informiert. Das war passiert: Mit seinem Seat fuhr ein 48-Jähriger auf der Wildenauer Straße in Richtung Wildenau. An der Kreuzung zur Obercrinitzer Straße kollidierte er mit dem VW einer 33-Jährigen, die auf der Obercrinitzer Straße in Fahrtrichtung Pechtelsgrün unterwegs und vorfahrtsberechtigt war. Dabei wurde der VW an eine Zaunssäule geschleudert. Die Mitfahrerinnen im Seat – ein Mädchen (10) und eine 39-jährige Frau – erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 16.500 Euro. (jarn)