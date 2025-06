Kirchberg plant 50.000 Euro für Feste ein

Das Borbergfest in Kirchberg hat über drei Tage hinweg rund 3000 Besucher mit einem bunten Programmmix, Open-Air-Kino, Oldtimertreffen und einem Familientag begeistert.

Das Borbergfest gehört an den Fuße des Borbergs, sagt Kirchbergs Bürgermeisterin Dorothee Obst. Und dort ist es in diesem Jahr auch wieder gefeiert worden mit einem bunten Programm rund um den Festplatz. „Es kommen viele Besucher auf die Freilichtbühne, denn die ist in aller Munde“, so Obst: „Dort hatten wir zum Auftakt ein...