  • Kommentar zum Line-up beim Zwickauer Stadtfest: Keine teuren Stars, dafür aufstrebende Künstler mit Wow-Effekt

Nichts los beim Stadtfest? Von wegen! Die Skeptiker wurden von den begeisterten Fans eines Besseren belehrt.
Nichts los beim Stadtfest? Von wegen! Die Skeptiker wurden von den begeisterten Fans eines Besseren belehrt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Kommentar zum Line-up beim Zwickauer Stadtfest: Keine teuren Stars, dafür aufstrebende Künstler mit Wow-Effekt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kritiker hatten vorher gezweifelt, ob das Line-up ohne angesagte Namen was taugt. Doch wer live dabei war, erlebte junge Talente mitreißend und voller Energie – ein Stadtfest voller magischer Momente.

Klar, Ed Sheeran oder Helene Fischer werden wir beim Zwickauer Stadtfest nicht erleben. Dafür reicht das Budget schlicht nicht. Die Veranstalter setzen daher auf bezahlbare, aufstrebende Künstler – und liegen damit gar nicht so falsch. Denn die Musiklandschaft hat sich verändert. Wer früher nur mit jahrelangem Touren und Radiopräsenz zum...
