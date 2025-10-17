Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kritische Situationen in Zwickau: Drohnen sorgen für Unruhe im Luftraum

Auf der freien Fläche das Hauptmarkes können Drohnen fliegen. Ansonsten gilt in weiten Teilen der Innenstadt ein Flugverbot.
Bild: Ralf Wendland
Auf der freien Fläche das Hauptmarkes können Drohnen fliegen. Ansonsten gilt in weiten Teilen der Innenstadt ein Flugverbot.
Auf der freien Fläche das Hauptmarkes können Drohnen fliegen. Ansonsten gilt in weiten Teilen der Innenstadt ein Flugverbot. Bild: Ralf Wendland
Kritische Situationen in Zwickau: Drohnen sorgen für Unruhe im Luftraum
Von Frank Dörfelt
Am Flugplatz führen Drohnen nicht selten zu Verunsicherung bei den Piloten. Welche Regeln für Betreiber der unbemannten Flugobjekte gelten und warum sie bei Verstößen kaum belangt werden.

Drohnen sind längst Verkaufsschlager. Auch im Landkreis Zwickau lassen immer mehr Hobbypiloten ihre unbemannten Flugobjekte in die Lüfte steigen. Doch nicht alle kennen die Regeln, wie das Luftfahrt-Bundesamt und die Deutsche Flugsicherung beklagen. Flugverbotszonen werden oft ignoriert. Wie häufig das geschieht, bleibt unklar, da die meisten...
Mehr Artikel