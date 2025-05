Kunst trifft Kraftwerk: Tag der offenen Tür mit Führungen, Graffiti-Workshop und Familien-Spaß in Neuplanitz

Familientag im Heizkraftwerk: Technik, Kunst und Spaß für Groß und Klein. Was steckt hinter dieser besonderen Fusion?

Wie sieht es eigentlich in einem Heizwerk aus? Und was hat Kunst dort verloren? Antworten auf diese ungewöhnliche Kombination gibt es am 24. Mai beim Tag der offenen Tür im Heizkraftwerk Neuplanitz. Unter dem Motto „Heiz.Kunst.Werk“ lädt die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) von 10 bis 17 Uhr alle Interessierten an die Erich-Mühsam-Straße...