Lustige Familienaktion in den Herbstferien: Puppentheater Zwickau veranstaltet erstmals Kürbisjagd

Zwickau
In den kommenden Wochen wird der Theaterbesuch zum Suchspiel: Zwischen Stuhlreihen und im Foyer warten kleine Kürbisse darauf, entdeckt zu werden – wer alle findet, hat die Chance auf einen Gewinn.
Im Puppentheater Zwickau raschelt es in diesem Herbst nicht nur hinter der Bühne. Zwischen Sitzreihen, im Foyer und in manch unerwarteter Ecke haben sich kleine, gebastelte Kürbisse versteckt. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, die Augen offenzuhalten und mit etwas Spürsinn auf Jagd zu gehen.
