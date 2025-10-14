Märchenstunde im Zwickauer Nico-Treff

Der Zwickauer Puppenspieler Heinrich Schulze will im Begegnungszentrum Klein und Groß unterhalten.

Eine Märchenstunde mit Heinrich Schulze erwartet die Besucher des Nico-Treffs am Donnerstag. Eingeladen sind nicht nur Ferienkinder, sondern auch Erwachsene. Die Veranstaltung im Wohngebietstreff des Vereins „Lichthaus“ in der Nicolaistraße 21 (Eingang im Innenhof) beginnt um 16 Uhr. Der Zwickauer Heinrich Schulze war mehr als 20 Jahre...