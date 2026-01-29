Marode Sportanlage Wilkau-Haßlau: Sanieren oder abreißen?

Zwickau
Wilkau-Haßlau hat Geld über die Sport-Milliarde des Bundes beantragt. Die Idee, einen Investor mit der Sanierung zu beauftragen, ist so gut wie vom Tisch. Aber was, wenn aus Berlin kein Geld kommt?
Der Stadtrat von Wilkau-Haßlau hat zugestimmt: Die Unterlagen auf Förderung für die dringend nötige Sanierung der Sportstätte an der Sandbergstraße in Wilkau-Haßlau wurden fristgerecht eingereicht. Nun bleibt nur, auf einen positiven Bescheid aus der Hauptstadt zu hoffen. Die sogenannte Sport-Milliarde, mit der der Bund die Sanierung von...
