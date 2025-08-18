Maskottchen-Darsteller schwitzen auf dem Zwickauer Stadtfest: „Hier drinnen sind es gefühlte 40 Grad“

Zwickau
Auf dem Stadtfest begeistern die Maskottchen die Kinder und Tänzerinnen die Erwachsenen. Beide Gruppen haben eines gemeinsam: Ihnen ist heiß.
Freitagabend sind es vor der Bühne am Kornmarkt knapp 30 Grad. Die Besucher tanzen und feiern dicht gedrängt, manch einer kommt dabei ordentlich ins Schwitzen. Zum Glück lässt sich die Menge jederzeit verlassen, um ein kühles Getränk zu holen und kurz durchzuatmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.