  • Maskottchen-Darsteller schwitzen auf dem Zwickauer Stadtfest: „Hier drinnen sind es gefühlte 40 Grad“

Emma Haller war am Samstag sechs Stunden für die AOK Plus als „Jolinchen" unterwegs.
Emma Haller war am Samstag sechs Stunden für die AOK Plus als „Jolinchen“ unterwegs. Bild: Ralf Wendland
Emma Haller war am Samstag sechs Stunden für die AOK Plus als „Jolinchen“ unterwegs.
Emma Haller war am Samstag sechs Stunden für die AOK Plus als „Jolinchen“ unterwegs. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Maskottchen-Darsteller schwitzen auf dem Zwickauer Stadtfest: „Hier drinnen sind es gefühlte 40 Grad“
Von Leona Müller und Ralf Wendland
Auf dem Stadtfest begeistern die Maskottchen die Kinder und Tänzerinnen die Erwachsenen. Beide Gruppen haben eines gemeinsam: Ihnen ist heiß.

Freitagabend sind es vor der Bühne am Kornmarkt knapp 30 Grad. Die Besucher tanzen und feiern dicht gedrängt, manch einer kommt dabei ordentlich ins Schwitzen. Zum Glück lässt sich die Menge jederzeit verlassen, um ein kühles Getränk zu holen und kurz durchzuatmen.
