Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Mehrere Vergehen bei einer Verkehrskontrolle in Lichtentanne aufgedeckt

Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Autofahrer durch drei Vergehen auf.
Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Autofahrer durch drei Vergehen auf. Bild: Soeren Stache/dpa/Archiv
Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Autofahrer durch drei Vergehen auf.
Bei einer Verkehrskontrolle fiel ein Autofahrer durch drei Vergehen auf. Bild: Soeren Stache/dpa/Archiv
Zwickau
Mehrere Vergehen bei einer Verkehrskontrolle in Lichtentanne aufgedeckt
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Streifenpolizisten stoppten einen Autofahrer, der keinen Führerschein besaß und dessen Auto nicht versichert war. Die Kennzeichen waren gestohlen.

Bei einer Verkehrskontrolle im Lichtentanner Ortsteil Schönfels entdeckten Polizisten in den späten Abendstunden des Mittwochs bei einem 20-jährigen Autofahrer gleich mehrere Verstöße und eine Straftat. Sie hatten den Fiat des Mannes während einer Streifenfahrt auf der Bundesstraße 173 gestoppt, um ihn zu kontrollieren. Beim Überprüfen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
25.09.2025
1 min.
Reichenbach: Polizei erwischt Autofahrer mit gefälschtem Führerschein
Bei einer Verkehrskontrolle flog die Fälschung auf.
Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
Michael Brandenburg
14:32 Uhr
1 min.
Verkehrskontrolle in Mittweida zieht mehrere Anzeigen nach sich
Erfolgreiche Verkehrskontrolle.
Ein junger Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis geriet in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei.
Stephan Lorenz
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
Mehr Artikel