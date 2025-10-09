Mehrere Vergehen bei einer Verkehrskontrolle in Lichtentanne aufgedeckt

Zwickau
Streifenpolizisten stoppten einen Autofahrer, der keinen Führerschein besaß und dessen Auto nicht versichert war. Die Kennzeichen waren gestohlen.
Bei einer Verkehrskontrolle im Lichtentanner Ortsteil Schönfels entdeckten Polizisten in den späten Abendstunden des Mittwochs bei einem 20-jährigen Autofahrer gleich mehrere Verstöße und eine Straftat. Sie hatten den Fiat des Mannes während einer Streifenfahrt auf der Bundesstraße 173 gestoppt, um ihn zu kontrollieren. Beim Überprüfen...
