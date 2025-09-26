Mirja Regensburg verrät in Zwickau Tricks fürs glückliche Älterwerden

Wir schaffen das, verspricht auch Comedian Mirja Regensburg und meint damit das Gefühl, glücklich zu sein. Anleitungen dafür gab sie am Donnerstag in der Neuen Welt.

Es dauert nur wenige Minuten, bis sie ihr Top hochzieht und ihre Muffin-Jeans präsentiert. Die hat sie selbst erfunden und man trägt sie, „wenn der Teig oben über's Bündchen quillt", erklärt die Kölnerin mit nordhessischem Migrationshintergrund. Aber auf den kommt Mirja Regensburg später noch zu sprechen. Zunächst erkundigt sie sich...