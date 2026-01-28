Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist

Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.

Gut 35.000 Stellen will Volkswagen über alle zehn deutschen Standorte hinweg bis 2030 sozialverträglich abbauen, also ohne betriebsbedingte Kündigungen. Darauf hatten sich Unternehmen und Arbeitnehmervertretung im Dezember 2024 geeinigt. Das wichtigste, weil meistgenutzte Instrument ist die Altersteilzeit. Dass VW auf diesen Hebel setzt, wird...