Mit dem Bus ins Puppentheater: Neues Projekt ermöglicht Kindern aus dem Zwickauer Land den Theaterbesuch

Zwickau
Dank einer Förderung des Landkreises können künftig auch Kinder aus abgelegenen, durch den ÖPNV schlecht angebundenen Orten das Puppentheater Zwickau besuchen.
Donnerstagnachmittag im Puppentheater Zwickau: Auf der Bühne diesmal keine Figuren aus Holz und Stoff, sondern lachende Menschen. Landrat Carsten Michaelis übergibt den Förderbescheid für das Leader-Projekt „Puppentheater für alle!“ – und das mit spürbarer Begeisterung. „Leader-Fördermittel sind ja EU-Mittel, die der Landkreis für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.