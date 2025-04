Mit Deutschlands „Glücksfee“ im Johannisbad: So lief der Wirtschaftsbrunch in Zwickau

Von der Schwimmhalle zum Eventsaal: Das Bad bot eine beeindruckende Kulisse für die Veranstaltung. Auf der im Becken installierten Bühne nahmen auch zwei prominente Gesichter aus dem Fernsehen Platz.

Eine außergewöhnliche Location für eine Veranstaltung, die mittlerweile zur Tradition geworden ist: Organisator Matthias Krauß von der Zwickauer Krauß Event GmbH konnte sich noch am Vorabend selbst kaum vorstellen, wie sich das Johannisbad kurzerhand in einen Veranstaltungssaal verwandelt. Am Montag hätten noch bis 21 Uhr Schwimmer im Becken...