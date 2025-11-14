Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yvonne Vogel, Vorsitzende des Obstbauvereins, freut sich über den Gewinn. Bild: Viola Martin/Archiv
Yvonne Vogel, Vorsitzende des Obstbauvereins, freut sich über den Gewinn. Bild: Viola Martin/Archiv
Zwickau
Mülsener Obstbau-Verein gewinnt bei Radio-Aktion 1250 Euro
Redakteur
Von Jens Arnold
Das Preisgeld soll für neue Technik für die Abfüllanlage genutzt werden.

Der Obstbau-Verein aus Mülsen St. Micheln hat bei einer Radio-Aktion im Frühprogramm von MDR-Sachsenradio 1250 Euro gewonnen. Gesucht wurde der im Jahr 1932 in Dresden geborene Kunstmaler, Bildhauer und Fotograf Gerhard Richter. „Mit dem Gewinn werden wir Teile unserer Abfüllanlage überholen lassen und können neue Technik erwerben“, sagt...
Mehr Artikel