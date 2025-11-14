Mülsener Obstbau-Verein gewinnt bei Radio-Aktion 1250 Euro

Zwickau
Das Preisgeld soll für neue Technik für die Abfüllanlage genutzt werden.
Der Obstbau-Verein aus Mülsen St. Micheln hat bei einer Radio-Aktion im Frühprogramm von MDR-Sachsenradio 1250 Euro gewonnen. Gesucht wurde der im Jahr 1932 in Dresden geborene Kunstmaler, Bildhauer und Fotograf Gerhard Richter. „Mit dem Gewinn werden wir Teile unserer Abfüllanlage überholen lassen und können neue Technik erwerben“, sagt...
