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Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“ Foto: Ralph Köhler/propicture
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“ Foto: Ralph Köhler/propicture
Zwickau
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Redakteur
Von Manuela Müller
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Eine junge Mutter aus Fraureuth ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.

An einem Sommertag im Jahr 2023 erhält das Jugendamt Zwickau einen Anruf, der zwei Kleinkindern das Leben retten wird. Die Anruferin berichtet von ihrer erwachsenen Nichte. Die Nichte habe Zwillinge, die aussähen wie der Tod. Viel zu klein, viel zu dünn, viel zu blass. Die Anruferin ist seit vierzig Jahren Krankenschwester. Der Polizei wird sie...
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