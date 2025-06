Nach Brand: 125 Zwickauer Haushalte ohne Strom

Der Saft war weg am Donnerstagmorgen bei 125 Haushalten in der Zwickauer Nordvorstadt. Der Grund war ein Brand, der sich bereits vor mehreren Tagen ereignet hatte – mit Nachspiel. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagmorgen mussten 125 Haushalte in Zwickau von etwa 7.30 bis 8.45 Uhr ohne Strom auskommen. Das sagte auf „Freien Presse“-Anfrage die Pressesprecherin der Zwickauer Energieversorgung (ZEV), Sophie Beetz. Bei einem nächtlichen Brand vor wenigen Tagen war ein Stromverteilerkasten an der Lassallestraße beschädigt worden. Unbekannte...