Nach langer Suche: Gesundheitsamt im Landkreis Zwickau hat eine neue Leiterin

Zwickau
Eine Juristin führt künftig das Gesundheitsamt. Dass die Behörde nicht von einem Mediziner geleitet wird, stellt für das Landratsamt kein Problem dar – im Gegenteil.
Das Gesundheitsamt im Landkreis Zwickau wird seit Jahren kommissarisch geführt. Seitdem versucht das Landratsamt, die Leitungsstelle neu zu besetzen. Nun kann Landrat Carsten Michaelis (CDU) einen Haken setzen: Neue Leiterin wird Anja Ullmann, eine Juristin mit zwei Staatsexamina. Der Kreistag hat der Personalie am Mittwoch mit großer Mehrheit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.