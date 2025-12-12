MENÜ
  • Nach langer Suche: Gesundheitsamt im Landkreis Zwickau hat eine neue Leiterin

Landrat Carsten Michaelis und neue Leiterin des Gesundheitsamtes, Anja Ullmann. Bild: S. Brückner/Landratsamt
Landrat Carsten Michaelis und neue Leiterin des Gesundheitsamtes, Anja Ullmann. Bild: S. Brückner/Landratsamt
Landrat Carsten Michaelis und neue Leiterin des Gesundheitsamtes, Anja Ullmann.
Landrat Carsten Michaelis und neue Leiterin des Gesundheitsamtes, Anja Ullmann. Bild: S. Brückner/Landratsamt
Zwickau
Nach langer Suche: Gesundheitsamt im Landkreis Zwickau hat eine neue Leiterin
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Eine Juristin führt künftig das Gesundheitsamt. Dass die Behörde nicht von einem Mediziner geleitet wird, stellt für das Landratsamt kein Problem dar – im Gegenteil.

Das Gesundheitsamt im Landkreis Zwickau wird seit Jahren kommissarisch geführt. Seitdem versucht das Landratsamt, die Leitungsstelle neu zu besetzen. Nun kann Landrat Carsten Michaelis (CDU) einen Haken setzen: Neue Leiterin wird Anja Ullmann, eine Juristin mit zwei Staatsexamina. Der Kreistag hat der Personalie am Mittwoch mit großer Mehrheit...
Mehr Artikel