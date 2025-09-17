Nach Unfall in Zwickau-Niederhohndorf: E-Scooter-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Der 39-Jährige stürzte in einer leichten Linkskurve. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat sich ein 39-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Nacht zum Mittwoch, 17. September, bei einem Unfall im Zwickauer Stadtteil Niederhohndorf zugezogen. Der Mann kam nach dem Unglück zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, informiert die Polizei zum Geschehen. Der Unfall ereignete sich laut bisherigen Angaben kurz nach...