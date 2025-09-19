Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neuer Rewe in Zwickauer Schocken-Kaufhaus eröffnet: 200 Besucher stürmen den Markt

Die wichtigste Aufgabe des Tages hatte Marktmanager Felix Richter. Er zerschnitt das rote Band und eröffnet den Rewe-Markt damit offiziell. 200 Besucher drängten in den Markt.
Die wichtigste Aufgabe des Tages hatte Marktmanager Felix Richter. Er zerschnitt das rote Band und eröffnet den Rewe-Markt damit offiziell. 200 Besucher drängten in den Markt.
Zwickau
Neuer Rewe in Zwickauer Schocken-Kaufhaus eröffnet: 200 Besucher stürmen den Markt
Von Frank Dörfelt
Von außen sieht das Schocken-Kaufhaus in der Zwickauer Hauptstraße noch nach Baustelle aus, aber vom Marienplatz aus lässt sich jetzt schon mal der neue Rewe erreichen. Was lag dort zum Auftakt in den Einkaufswägen?

Simon und Salman Schocken hätten vermutlich ihre helle Freude gehabt, wenn sie am Donnerstagnachmittag die Wiederbelebung ihres einstigen Einkaufstempels hätten miterleben können. Der neue Rewe-Markt im ehemaligen Kaufhaus Schocken im Herzen von Zwickau nutzt zwar zwischen Hauptstraße und Marienplatz nur 1100 Quadratmeter Verkaufsfläche im...
