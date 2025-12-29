Neujahrskonzert 2026 in Zwickau: „Ein Spaziergang durch Wien“ erklingt zweimal in der „Neuen Welt“

Zwickau
Die Clara-Schumann-Philharmoniker musizieren am Freitag und Sonntag im Konzert- und Ballhaus. Solistin ist eine alte Bekannte.
Das Theater Plauen-Zwickau eröffnet das Jahr 2026 mit seinem Neujahrskonzert unter dem Titel „Ein Spaziergang durch Wien“. Auf dem Programm stehen bekannte Werke der Wiener Musiktradition mit Walzern, Polkas und Melodien aus Operette und Musical. Die Konzerte finden am Freitag, 2. Januar, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 4. Januar, um 11 Uhr im...
