Neumarkt in Zwickau: Unbekannter greift Mann mit Messer an

Das Opfer eines Angriffs meldete sich am Mittwochabend bei der Zwickauer Polizei. Die sucht nun Zeugen des Geschehens, bei dem der Mann leicht verletzt wurde.

Zwickau.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Zwickau einen 24-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt. Wie die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Christina Friedrich mitteilte, war das Opfer des Angriffs ins Polizeirevier Zwickau gekommen. Dort gab der Mann an, dass er gegen 18 Uhr am Neumarkt von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und zudem geschlagen wurde. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Angreifer konnte nicht mehr gefunden werden. Der Geschädigte erinnerte sich noch, dass der Unbekannte dunkel gekleidet war, leicht gebräunte Haut und dunkle Haare hatte und dass er vom Neumarkt in Richtung Georgenplatz davonlief. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. (kru) Zeugentelefon 0375 428102