Noch keinen Schulranzen gekauft? Hier werden Eltern in Zwickau fündig – und das sollten sie beachten

Nicht mehr lange, dann ist Schulanfang. Aber was, wenn der Ranzen noch fehlt? Eine Verkäuferin aus Zwickau gibt Tipps für den Kauf. Auch online werden Eltern fündig.

Der erste Schulranzen sorgt für strahlende Augen beim Kind. So schildert es zumindest Melanie Sommer, die im Bürofachhandel Paper Store in Marienthal in Zwickau Schulranzen verkauft. Der Laden gehört ihrem Vater Udo Sommer. In wenigen Monaten ist Schulanfang, die Ranzen-Saison hingegen ist fast vorbei. Was sollten Eltern beim Kauf jetzt noch...