Orgel plus Schlagzeug: Rockmusik in der Lukaskirche Zwickau-Planitz

Zwickau
Ein Wiederhören mit Carmen und Friedemann Wutzler bietet ein besonderes Konzert auf dem Planitzer Schlossberg.
Die Musiker Carmen und Friedemann Wutzler (Orgel) sowie Schlagzeuger Valentin Wutzler sind in Zwickau keine Unbekannten: Im März haben sie die Gospelholidays in der Stadthalle veranstaltet. Am Sonnabend, 6. September, sind Wutzlers erneut in Zwickau zu erleben - beim Konzert „Orgel meets Rock“, das 19.30 Uhr in der Lukaskirche Planitz
