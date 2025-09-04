Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Carmen und Friedemann Wutzler (mit Derrick Starks) bei einem früheren Auftritt in Zwickau.
Carmen und Friedemann Wutzler (mit Derrick Starks) bei einem früheren Auftritt in Zwickau. Bild: A. Wohland/Archiv
Zwickau
Orgel plus Schlagzeug: Rockmusik in der Lukaskirche Zwickau-Planitz
Redakteur
Von Holger Weiß
Ein Wiederhören mit Carmen und Friedemann Wutzler bietet ein besonderes Konzert auf dem Planitzer Schlossberg.

Die Musiker Carmen und Friedemann Wutzler (Orgel) sowie Schlagzeuger Valentin Wutzler sind in Zwickau keine Unbekannten: Im März haben sie die Gospelholidays in der Stadthalle veranstaltet. Am Sonnabend, 6. September, sind Wutzlers erneut in Zwickau zu erleben - beim Konzert „Orgel meets Rock“, das 19.30 Uhr in der Lukaskirche Planitz
