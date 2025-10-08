Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Papierkörbe in Zwickau: Sollen Asylbewerber die Entleerung übernehmen?

In Zwickau sind viele Papierkörbe aufgestellt. Die Kosten sind den Räten zu hoch.
In Zwickau sind viele Papierkörbe aufgestellt. Die Kosten sind den Räten zu hoch. Bild: Ralf Wendland
Papierkörbe in Zwickau: Sollen Asylbewerber die Entleerung übernehmen?
Von Frank Dörfelt
Die Entleerungskosten sorgen für Debatten im Finanzausschuss. Die Vorschläge der AfD reichen vom Einbinden von Asylbewerbern bis zum kompletten Abschaffen aller Papierkörbe. Sie wurden nicht erhört.

677 Papierkörbe sollen in Zwickau verhindern, dass Müll auf der Straße landet. Doch deren Entleerung kostet Geld. Am Dienstag beschloss der Finanzausschuss zwar einen neuen Vertrag mit dem Wertstoffzentrum Zwickauer Land (WZL), vorausgegangen war jedoch eine hitzige Debatte. Die AfD schlug zunächst ähnlich ihres Vorstoßes im Kreistag vor,...
