Polizei: 14-jährige Zwickauerin ist wieder da

Am Donnerstagnachmittag verlor sich auf der Scheffelstraße die Spur einer 14-Jährigen. Die Polizei hatte nach ihr gesucht.

Zwickau. Gute Nachricht am Freitagmittag: Die 14-Jährige aus Zwickau, die seit Donnerstagnachmittag als vermisst galt, ist wieder da.

„Die Vermisste wurde heute Vormittag unversehrt im Bereich des Orts des Verschwindens angetroffen“, heißt es von der Polizeidirektion Zwickau. Auf der Scheffelstraße hatte sich die Spur der 14-Jährigen verloren. Die Öffentlichkeitsfahndung ist nun aber aufgehoben. (tka)