Polizei beendet Vermisstensuche in Zwickau: 15-Jährige ist wieder da

Das Mädchen war am Montagfrüh nicht in der Schule eingetroffen. Erst in der Nacht - zwischen 1 und 2 Uhr - gab es Entwarnung.

Zwickau.

In der Nacht von Montag zu Dienstag traf die erlösende Nachricht bei den Angehörigen ein: Die 15-Jährige, die in Zwickau als vermisst gemeldet war, ist wieder da.

Sie wurde von einer Polizeistreife im Stadtgebiet in Zwickau aufgegriffen. Zwischen 1 und 2 Uhr, teilt Polizeisprecherin Christina Friedrich am Dienstagmorgen mit. Die 15-Jährige war am Montagmorgen nicht in ihrer Schule eingetroffen. Sie wurde später als vermisst gemeldet. Nachdem die Polizei viele Kontakte des Mädchens im Bekannten- und Freundeskreis (erfolglos) überprüft hatte, begann am Montagabend die Öffentlichkeitsfahndung, die wenige Stunden später wieder beendet werden konnte. (hof)