Polizist ertappt in Zwickau noch vor Dienstbeginn alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Der Beamte versetzte sich in den Dienst und zog einen 41-Jährigen aus dem Verkehr. Alkohol war nicht das einzige Problem des Mannes auf dem Scooter.

Ein Mann ist am Montag, 19. Januar im Zwickauer Ortsteil Oberplanitz mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen angehalten worden. Kurz nach 8 Uhr bemerkte ein Beamter des Polizeireviers Zwickau den Fahrer auf der Lengenfelder Straße. Der Polizist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Dienst. Er versetzte sich in Dienst und hielt den Mann an. Der...