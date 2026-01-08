MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Radfahrerin löst in Zwickau Kollision zweier Autos aus und verschwindet

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Zwickau.
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Zwickau. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Zwickau
Radfahrerin löst in Zwickau Kollision zweier Autos aus und verschwindet
Von Lutz Kirchner
Die Radfahrerin fuhr in Richtung Spiegelstraße davon. Was für eine Art Rad sie nutzte.

Eine Radfahrerin hat am Mittwoch, 7. Januar, in Zwickau eine rote Ampel überfahren und einen Unfall ausgelöst, berichtete Polizei. Eine 40-jährige Fahrerin eines Seat musste stark bremsen, um nicht mit der Radfahrerin zusammenzustoßen. Ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer konnte nicht mehr stoppen und fuhr auf. Die Seat-Fahrerin wurde leicht...
