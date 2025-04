Rätselhafter Polizeieinsatz in Zwickau: Reichenbacher Straße abgeriegelt

Am Samstagabend war die Reichenbacher Straße zeitweise gesperrt. Augenzeugen berichten von bewaffneten Beamten. Der Grund bleibt unklar.

Ein Polizeieinsatz hat am Samstagabend in Zwickau für Aufsehen gesorgt. Die Reichenbacher Straße war zwischen Gutwasserstraße und der Straße am Bahnhof zeitweise vollständig gesperrt, mehrere Einsatzfahrzeuge standen in dem Bereich. Augenzeugen wollen bewaffnete Beamte gesehen haben.