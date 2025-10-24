Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • RE 3 und RB 30: Busse statt Züge zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel

Zwischen Hohenstein-Ernstthal (im Bild) und Mosel fahren kommende Woche nur Busse.
Zwischen Hohenstein-Ernstthal (im Bild) und Mosel fahren kommende Woche nur Busse. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Zwischen Hohenstein-Ernstthal (im Bild) und Mosel fahren kommende Woche nur Busse.
Zwischen Hohenstein-Ernstthal (im Bild) und Mosel fahren kommende Woche nur Busse. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Zwickau
RE 3 und RB 30: Busse statt Züge zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Bauarbeiten: Ab Montag müssen Reisende zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel auf den Linien RE 6 und RB 30 per Schienenersatzverkehr fahren.

Auf den Linien RE 3 und RB 30 bleibt es nervenaufreibend. Erst wird abschnittsweise am Abend Ersatzverkehr nötig, ab Montag, den 27. Oktober, bis zum Samstag, 1. November, gilt zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel dann ganztägig Schienenersatzverkehr – in beiden Richtungen. Der Bus hält auf der Linie RE 3 auch in Mosel. Wie die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
22.10.2025
1 min.
Schienenersatzverkehr und geänderte Fahrpläne auf den Linien RE 3 und RB 30
Auf den Linien RB 30 und RE 3 fahren Samstagabend statt Zügen Busse.
Wer Samstagabend zwischen Zwickau und Reichenbach mit dem Zug unterwegs ist, muss möglicherweise in den Bus umsteigen.
Jakob Nützler
12.10.2025
1 min.
Chemnitz: Regiobahn-Kunden müssen sich auf Fahrplanänderungen einstellen
Bei der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten.
Wegen Bauarbeiten muss die Regiobahn ihre Fahrpläne anpassen. Aber auch nicht alle Strecken sind durchweg auf dem Gleis befahrbar.
Uwe Rechtenbach
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel