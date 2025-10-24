RE 3 und RB 30: Busse statt Züge zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel

Zwickau
Wegen Bauarbeiten: Ab Montag müssen Reisende zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel auf den Linien RE 6 und RB 30 per Schienenersatzverkehr fahren.
Auf den Linien RE 3 und RB 30 bleibt es nervenaufreibend. Erst wird abschnittsweise am Abend Ersatzverkehr nötig, ab Montag, den 27. Oktober, bis zum Samstag, 1. November, gilt zwischen Hohenstein-Ernstthal und Mosel dann ganztägig Schienenersatzverkehr – in beiden Richtungen. Der Bus hält auf der Linie RE 3 auch in Mosel. Wie die...
