Rückkehrerin übernimmt Zahnarztpraxis bei Zwickau: „Ich wollte immer zurückkommen“

Henrike Markstein kommt nach 20 Jahren in Franken zurück in ihre Heimat. Sie übernimmt ab Januar die Zahnarztpraxis ihrer Mutter in Wildenfels. Dennoch droht der Region in wenigen Jahren eine Unterversorgung mit Zahnärzten.

Von der Zahnarztpraxis an der Karl-Marx-Straße in Wildenfels sind nur noch Dach, Außen- und wichtige Innenwände übrig. „Die Praxis wird komplett auf links gekrempelt", sagt Henrike Markstein (38). Seit Mitte Mai ist die Praxis, in der Marksteins Mutter Karin Suchomel (71) seit 1992 praktiziert, geschlossen. Ab Januar soll sie wieder...