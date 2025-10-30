Sanierung in Zwickau abgeschlossen: Pflastersteine statt Asphalt in der Peter-Breuer-Straße

Zwickau
Die Straße erstrahlt nach Sanierung im neuen Glanz. Historische Pflastersteine verleihen ihr einen besonderen Charme. Noch fehlen die Bäume. Fast 1 Million Euro wurden investiert.
Asphalt gehört in der Peter-Breuer-Straße der Vergangenheit an. Nach der umfassenden Sanierung zieren nun Pflastersteine die Straße – teils sogar historische, die aufbereitet und wiederverwendet wurden. Am Donnerstagmittag, nach über einem Jahr Bauzeit, wurde die Straße offiziell freigegeben. Auf knapp 200 Metern wurden nicht nur der...
