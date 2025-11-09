Scharfe NVA-Granate in Zwickauer Garage entdeckt

Zwickau
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Entrümpeln. Jetzt wird gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.
Am Freitagvormittag machte die Familie eines 77-Jährigen im Zwickauer Ortsteil Niederplanitz einen brisanten Fund: In der Garage des Mannes, der ins Krankenhaus musste, entdeckte sie beim Entrümpeln eine Granate. Laut Polizei handelt es sich beim 55 Zentimeter langen Geschoss um eine Artilleriegranate aus NVA-Beständen. Spezialkräfte des...
