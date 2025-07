Schmale Straßen und Falschparker bringen Weißenborner zur Verzweiflung

Im Wohnpark Lilienweg stehen regelmäßig Autos im Parkverbot. Das macht die Verkehrssituation unübersichtlich. Gibt es einen Ausweg?

Wenn Thomas Werner (Name geändert) im Wohnpark Lilienweg im Zwickauer Stadtteil Weißenborn vom Jasminweg in den Krokusweg abbiegt, tritt er vorsorglich auf die Bremse. Vom Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden, wenn die meisten Mieter zu Hause sind und ihre Autos abgestellt haben, steigt hier die Unfallgefahr. „Die Autos stehen dicht an...