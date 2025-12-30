Schocken-Kaufhaus und Bismarckturm: Das waren die besten Nachrichten des Jahres in Westsachsen

In Zwickau wird ein für die Innenstadtbelebung wesentliches Bauprojekt beendet und in Glauchau ein bedeutsames Denkmal saniert. Doch die größte Anziehungskraft im Landkreis hat erneut eine Rennstrecke.

Schlechte Nachrichten gibt es zur Genüge. Westsachsens Redakteure haben lieber die guten Nachrichten des Jahres noch einmal zusammengetragen, zumindest einige dieser erfreulichen Ereignisse. Schlechte Nachrichten gibt es zur Genüge. Westsachsens Redakteure haben lieber die guten Nachrichten des Jahres noch einmal zusammengetragen, zumindest einige dieser erfreulichen Ereignisse.