Schocken-Kaufhaus und Bismarckturm: Das waren die besten Nachrichten des Jahres in Westsachsen

Zwickau
In Zwickau wird ein für die Innenstadtbelebung wesentliches Bauprojekt beendet und in Glauchau ein bedeutsames Denkmal saniert. Doch die größte Anziehungskraft im Landkreis hat erneut eine Rennstrecke.
Schlechte Nachrichten gibt es zur Genüge. Westsachsens Redakteure haben lieber die guten Nachrichten des Jahres noch einmal zusammengetragen, zumindest einige dieser erfreulichen Ereignisse.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.