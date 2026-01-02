MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Silvester in Zwickau: Wer zerstörte den Seiteneingang der Agentur für Arbeit?

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Zwickauer Polizei entgegen.
Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Zwickauer Polizei entgegen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Zwickauer Polizei entgegen.
Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Zwickauer Polizei entgegen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zwickau
Silvester in Zwickau: Wer zerstörte den Seiteneingang der Agentur für Arbeit?
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Fälle von Vandalismus in Zwickau sorgen für Unruhe. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte haben den Seiteneingang der Agentur für Arbeit in Zwickau beschädigt. Zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Freitag, 5.25 Uhr, wurden eine Glastür, eine Lampenabdeckung und Putz an der Fassade des Gebäudes an der Werdauer Straße in Mitleidenschaft gezogen, teilte die Polizei mit. Sachschaden: etwa 1500 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
14:32 Uhr
1 min.
Briefkasten-Explosion in Freiberg: Polizei sucht nach den Tätern
Bei der Sprengung der Briefkästen brachten die Täter eine bislang unbekannte Substanz zum Einsatz.
An den Briekästen in einem Mehrfamilienhaus in der Johanna-Römer-Straße entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Bei der Sprengung wurde eine bislang unbekannte Substanz verwendet.
Holk Dohle
29.12.2025
2 min.
Graffiti-Attacken in Zwickau: Polizei sucht Zeugen für verfassungswidrige Schmierereien
Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Zwickau entgegen.
Über Weihnachten kam es an einem Einkaufsmarkt in Eckersbach, am Schwanenteich und an einem Restaurant am Domhof zu mehreren Sachbeschädigungen. Der Sachschaden ist enorm.
Holk Dohle
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
Mehr Artikel