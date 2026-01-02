Silvester in Zwickau: Wer zerstörte den Seiteneingang der Agentur für Arbeit?

Zwei Fälle von Vandalismus in Zwickau sorgen für Unruhe. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte haben den Seiteneingang der Agentur für Arbeit in Zwickau beschädigt. Zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Freitag, 5.25 Uhr, wurden eine Glastür, eine Lampenabdeckung und Putz an der Fassade des Gebäudes an der Werdauer Straße in Mitleidenschaft gezogen, teilte die Polizei mit. Sachschaden: etwa 1500 Euro.