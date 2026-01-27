MENÜ
  So viel Heimlichkeit? Zwickauer Jugendring will Engagement junger Leute öffentlich machen

Bild: Dostmann
Bild: Dostmann
Zwickau
So viel Heimlichkeit? Zwickauer Jugendring will Engagement junger Leute öffentlich machen
Von Uta Pasler
Der Dachverband der Jugendvereine im Landkreis ruft für das letzte Maiwochenende zu einer noch nie dagewesenen Aktion auf.

Feste feiern, Bäume pflanzen, Spielplatz aufräumen - mit einer neuen Initiative will der Jugendring jugendliches Engagement sichtbar machen. Die nennt sich 48-Stunden-Aktion, und es gibt sie laut Jugendring-Koordinatorin Lisa Heinrich in Sachsen schon seit 20 Jahren. Doch noch nie haben sich die Westsachsen daran beteiligt. Das soll nun anders...
Mehr Artikel