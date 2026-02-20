MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in Marienthal.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in Marienthal. Bild: Symbolbild/Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in Marienthal.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in Marienthal. Bild: Symbolbild/Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Zwickau
Starkstromkabel in Zwickau gestohlen
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe zur Aufklärung.

Ein auch für die Täter potenziell gefährlicher Diebstahl hat sich in der Nacht zum Donnerstag im Zwickauer Stadtteil Marienthal ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Bernhardstraße von einer Außenmauer im Bereich eines Einkaufszentrums insgesamt 65 Meter Starkstromkabel weggeschnitten. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:06 Uhr
1 min.
Fahrerflucht in Zwickau: BMW beschädigt
Das Revier Zwickau nimmt Meldungen zum Vorfall entgegen.
Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Bernd Appel
11:36 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
11:36 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
06.02.2026
1 min.
Zwickau: Fahrraddiebstahl nach Kellereinbruch
Nach einem Kellereinbruch in Zwickau-Marienthal sucht die Polizei Zeugen.
In Marienthal wurden zwei Kellerabteile aufgebrochen. Gestohlen wurde ein Mountainbike. Die Zeugensuche der Polizei läuft.
Farhad Salmanian
Mehr Artikel